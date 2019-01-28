МЗС підтвердив переведення поранених моряків до СІЗО Лефортово

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Поранені моряки деякий час пробудуть на карантині

Міністерство закордонних справ України підтвердило переведення трьох поранених та захоплених Росією моряків до СІЗО Лефортово. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook першого віце-спікера Верховної ради Ірини Геращенко.

За її словами, МЗС України підтвердив переклад трьох поранених українських моряків до Лефортова.

"Російська влада заявила, що деякий час "вони будуть на карантині". Українські консули вже домагаються зустрічі з ними і сподіваються, що до кінця тижня зможуть особисто побачити хлопців. Російська сторона досі не надала офіційної інформації про стан здоров'я поранених, ігноруючи Женевські Конвенції і норми міжнародного гуманітарного права", - додала Геращенко.

Нагадаємо, раніше російська активістка Вікторія Івлєва повідомила, що моряків Андрія Ейдера, Андрія Артеменка і Василя Сороку перевели до СІЗО. В той же час їхні адвокати не змогли оперативно підтвердити цю інформацію.

Зазначимо, в Росії пообіцяли провести додаткове медичне обстеження моряка Сороки. За словами адвоката, у нього не відновлюються функції руки, пальці не згинаються, не сходить набряк, а в руці залишаються осколки.