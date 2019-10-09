НБУ оцінив вірогідність нової програми з МВФ до кінця року

Фото: Катерина Рожкова (facebook.com/ekrozhkova)

Усі питання узгодять упродовж наступних тижнів

Національний банк України оцінює вірогідність угоди про нову програму з Міжнародним валютним фондом до кінця 2019 року як високу. Про це заявила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначила Рожкова, новий меморандум МВФ буде включати всі вимоги, які не були виконані країною в межах минулих програм. За її словами, ці пункти зазвичай є каркасом наступного документа, після чого починаються переговори за новими пунктами.

Рожкова повідомила, що упродовж наступних кількох тижнів до щорічної зустрічі директорів МВФ у Вашингтоні планується опрацювати всі питання з фондом.

"Ймовірність отримання нової програми МВФ у цьому році висока", - додала вона.

Як повідомляло РБК-Україна, місія Міжнародного валютного фонду перебувала в Києві 12-26 вересня. Місія почала обговорення нової трирічної програми за підтримки МВФ в рамках механізму розширеного фінансування. У заяві фонду за підсумками візиту йдеться про те, що обговорення нової програми будуть продовжуватися в найближчі тижні.

У той же час, за даними РБК-Україна, у Міжнародному валютному фонді (МВФ) стурбовані тиском на екс-голову Національного банку (НБУ) Валерію Гонтареву і нинішнє правління НБУ. Фонду потрібна гарантія, що, по-перше, влада не піде на поводу у Ігоря Коломойського в питанні "ПриватБанку", а, по-друге, не стане заохочувати переслідування і тиск на керівництво Нацбанку. Не виключено, що конкретика в цьому питанні може з'явитися вже в середині жовтня після щорічних зборів МВФ і Світового банку у Вашингтоні.