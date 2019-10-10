Пристайко розповів, коли Росія поверне захоплені кораблі біля Керченської протоки

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Процес повернення кораблів знаходиться на фінальному етапі

Глава Міністерства закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що найближчим часом Російська Федерація поверне українські військові кораблі, які вона захопила у Керченської протоки в листопаді 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, між РФ і Україною "є взаємодія" і процес повернення кораблів знаходиться на фінальному етапі.

"Ми зараз на фінальному етапі передачі цих кораблів. Вони будуть повернуті найближчим часом. Технічні питання обговорюються як раз військово-морським командуванням. Наше завдання, як Міністерства закордонних справ, дати можливість завершити процес", - заявив міністр.

Також він додав, що Україна вже повідомила російській стороні після завершення певних етапів переговорів, що "ми готові - назвіть точку координат, де ці кораблі будуть стояти, і час, коли ми можемо забрати свої кораблі".

"Ми хочемо подивитися, в якому стані ці кораблі нам передані, залишилися на них, наприклад, відмітки від пострілів, які були зроблені за нашим кораблям. Щось мені підказує, що їх там не буде на цей момент, коли ми їх заберемо. Але цей процес відбудеться найближчим часом", - розповів Пристайко.

Крім того, міністр підкреслив, що Україна не визнає виконання РФ рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо негайного звільнення українських моряків і кораблів.

"Ми не визнаємо виконання російською стороною повернення моряків, воно не відбулося на вимогу суду. Вони повинні бути повернуті давним-давно без всякої видачі нами бажаних російською стороною. Але, на жаль, так сталося, ми не могли чекати, поки наші люди будуть сидіти по російських тюрмах, і чекати, поки Росія виконає рішення Міжнародного трибуналу", - зазначив він.

Міністр припустив, що ухвалення остаточного рішення Міжнародного трибуналу з морського права про порушення Росією імунітетів трьох українських військових кораблів і 24 членів їх екіпажів може затягнутися на роки.

Нагадаємо, Росія затримала українські військові катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" з українськими моряками 25 листопада 2018 року. На початку вересня адвокат Микола Полозов повідомив, що між Україною і РФ йдуть переговори щодо передачі українській стороні захоплених кораблів.

На початку жовтня делегації України та Євросоюзу в ОБСЄ закликали Росію повернути захоплені в Керченській протоці кораблі українських військово-морських сил.