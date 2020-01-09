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Україна направила ноту протесту Росії через візит Путіна до Криму

Новини » Політика     09.01.2020 - 23:49
Україна направила ноту протесту Росії через візит Путіна до Криму
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін спостерігав за незаконними військовими навчаннями в Криму

Україна направила Москві ноту протесту у зв'язку з неузгодженим візитом російського президента Володимира Путіна до окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника українського МЗС Катерини Зеленко в Twitter.

За словами Зеленко, українське зовнішньополітичне відомства передало Росії ноту протесту через візит Путіна до Криму, де він спостерігав за незаконними військовими навчаннями російських Північного і Чорноморського флотів.

"Вкотре наголошуємо на неприпустимості неузгоджених з українською стороною відвідувань російськими посадовими особами території України у її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться в заяві.

Також речник МЗС наголосила, що неузгоджений візит Путіна до окупованого Криму є грубим порушенням державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Україна направила ноту протесту Росії через візит Путіна до Криму

Як писало РБК-Україна, у четвер, 9 січня, Російська Федерація провела спільні військові навчання Чорноморського і Північного флотів з ракетними стрільбами поблизу берегів окупованого Криму. У незаконних навчаннях брало участь понад 30 кораблів, підводний човен і більше 40 літальних апаратів.

Крім того, раніше російський президент Володимир Путін взяв у.часть у відкритті залізничного сполучення між Російською Федерацією та окупованим Кримом. У зв'язку з візитом Путіна в Крим російське Міністерство транспорту на декілька днів перекривало рух суден Керченською протокою.

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