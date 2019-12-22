Путін завтра відкриє залізничне сполучення по Кримському мосту

Фото: Кримський міст (most.life)

Путін прибуде на відкриття залізничного сполучення з Кримом окупованим

Президент Росії Володимир Путін завтра, 23 грудня, візьме участь у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху по так званому Кримському мосту. Про це повідомила в неділю прес-служба Кремля.

"У ході поїздки глава держави поспілкується з робітниками-мостовиками, керівники галузі доповідатимуть президенту про плани розвитку транспортної інфраструктури півдня Росії", - відзначили в прес-службі.

Нагадаємо, Міністерство транспорту Російської Федерації на 4 діб перекрило рух по Керченській протоці. Зокрема, російське міністерство прийняло рішення про перекриття руху по Керченській протоці в період з 21 по 24 грудня у зв'язку з візитом президента РФ Володимира Путіна на відкриття залізничного сполучення з окупованим Кримом.

Раніше повідомлялося, що Росія завершила будівництво залізничної частини Кримського мосту через Керченську протоку. Завершення будівництва офіційно підтвердили у Федеральній службі з екологічного, технологічного і атомного нагляду Російської Федерації.