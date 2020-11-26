ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Росія відправила на Донбас 100-й "гуманітарний конвой" з 2014

Донбас, Четвер 26 листопада 2020 13:12
Росія відправила на Донбас 100-й "гуманітарний конвой" з 2014
Фото: "гуманітарний конвой" (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація направила на окупований Донбас 100-й за рахунком так званий "гуманітарний конвой". Фури в черговий раз перетнули непідконтрольну Україні ділянку кордону.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що сьогодні російська сторона в односторонньому порядку оформила черговий так званий "гуманітарний конвой", який вже 100-й за рахунком. Українська міжвідомча робоча група тільки візуально спостерігала за конвоєм, без виконання контрольних функцій.

"З 5:30 до 6:35 через російські пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган" на в'їзд до України послідували 2 колони т. н. "гумконвоя" у складі 14 автомобілів. У вантажівках, які були заповнені на 40-50%, нібито перевозили медичне обладнання і медикаменти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в кінці жовтня МЗС України направило ноту протесту Росії через "гуманітарний конвой". Київ вимагає направляти гуманітарні конвої, оформлені відповідно до законодавства України.

Зазначимо, раніше Червоний Хрест назвав замінований Донбас проблемою на багато років.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Російська ФедераціяДонбасгумконвой

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся