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На Донбас прибув черговий "гумконвой"

Новини » Суспільство     12.12.2019 - 09:34
На Донбас прибув черговий "гумконвой"
Ілюстративне фото (mchs.gov.ru)

В Донецьк прибуло 270 тонн "гумпомощи" від РФ

Так званий "гуманітарний конвой" Міністерства надзвичайних ситуацій Російської Федерації 12 грудня прибув до "Донецьку народну республіку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що це став 95-й "гумконвой" Росії для жителів Донбасу. Як повідомили в "ДНР", маса "гуманітарної допомоги" становить 270 тонн.

"Сьогодні в ДНР прибув 95-ї гуманітарний конвой від МНС РФ. До складу вантажу увійшли дитячі продуктові набори для сімей з дітьми до трьох років. Також присутній вантаж у вигляді медичного майна для шести медустанов "ДНР" загальною вагою понад 1300 кілограмів", - повідомив директор департаменту по роботі з гуманітарною допомогою МНС "ДНР" Валентин Гордієнко.

На даний момент розвантаження гуманітарної допомоги відбувається на складах зберігання в Донецьку.

Нагадаємо, 5 грудня Росія відправила черговий "гуманітарний конвой" на Донбас. Конвой складався з десяти транспортних засобів.

Також РБК-Україна писало, що на Донбасі за минулу добу бойовики 10 раз обстріляли позиції українських військових. В результаті обстрілу поранення отримали двоє військових.

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