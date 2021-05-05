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Україна направила ноту в ОБСЄ через обстріл лікарні в Красногорівці

Новость на русском → Красногорівка, Середа 05 травня 2021 13:51
Україна направила ноту в ОБСЄ через обстріл лікарні в Красногорівці Фото: українська сторона СЦКК зібрала докази причетності бойовиків до обстрілу лікарні в Красногорівці (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Ігор Литвиненко

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) зібрала докази причетності бойовиків до обстрілу лікарні в Красногорівці. Також була направлена нота на адресу глави СММ ОБСЄ.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

За інформацією штабу, бойовики відкрили вогонь у напрямку Красногорівки 4 травня близько 21:25. Обстріли велися з гранатометів, мінометів калібру 120 мм і БМП і тривали близько години.

"В результаті обстрілу, були пошкоджені Центральна лікарня, яка знаходиться за адресою вул.Нахімова 1а, медичний автомобіль і навколишні будівлі. У той час в лікарні перебувало 45 хворих, що проходять лікування від коронавірусу. У будівлях вибило скло, пошкоджено лінії електропередач. На щастя, у пацієнтів і лікарського персоналу ніхто не постраждав", - повідомили в штабі.

Українська сторона СЦКК назвала даний обстріл об'єктів цивільної інфраструктури "грубим порушенням міжнародного гуманітарного права".

"Цілеспрямовані обстріли населених пунктів дестабілізують обстановку поблизу лінії розмежування і наражають на небезпеку мирних жителів. Російській Федерації не потрібен мир в Україні, вона робить все для продовження бойових дій і загострення ситуації на сході України", - додали в штабі.

Фото: наслідки обстрілу лікарні в Красногорівці (facebook.com/pressjfo.news)

Раніше РБК-Україна писало, що поліція кваліфікувала обстріл у Красногорівці як теракт.

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