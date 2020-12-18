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Окупанти на Донбасі застосовували важку артилерію, снайпер поранив військового

Донбас, П'ятниця 18 грудня 2020 07:50
Окупанти на Донбасі застосовували важку артилерію, снайпер поранив військового
Фото: бойовик (facebook.com mod mil rus)
Автор: Артур Родивилов

З початку 17 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксували вісім випадків порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь на провокації відкривали.

Про це повідомляє командування ООС на сторінці в Facebook.

Збройні формування Російської Федерації чотири рази відкривали вогонь поблизу Водяного. Проти українських воїнів супротивник застосував артилерійські системи калібру 122 в поєднанні зі 120 і 82 мм мінометами. Крім того, по Водяному окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

До вечора окупанти активізувалися поблизу населених пунктів Верхнєторецьке і Широкине, де відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а біля останнього - ще і з автоматичних станкових гранатометів.

У передмісті Авдіївки супротивник двічі обстріляв позиції ЗСУ з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, до того ж вів і снайперський вогонь. Унаслідок обстрілу снайпера один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Бійцеві оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали.

З початку поточної доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень не зафіксовано.

Нагадаємо, 16 грудня бойовики три рази обстріляли українські позиції на Донбасі.

Крім того, вчора проросійські бойовики на Донбасі передали Україні тіло загиблого бійця Збройних сил.

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