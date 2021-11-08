Україна направила Грузії ноту через переведення Саакашвілі у в'язничну лікарню

"МЗС України розчароване переведенням громадянина України Міхайла Саакашвілі до пенітенціарного медичного закладу №18 в Глдані та відсутністю інформування про це української сторони", - йдеться у заяві.

Українська сторона закликала грузинську владу перевезти Саакашвілі у цивільну лікарню, яка б мала всі необхідні можливості для надання екстреної допомоги.

"Сьогодні до зовнішньополітичного відомства Грузії передано офіційну ноту МЗС України з цього приводу. МЗС і посольство України в Грузії продовжує тримати ситуацію навколо громадянина України Міхайла Саакашвілі на особливому контролі", - наголосили у міністерстві.

МЗС зазначило, що подальше перебування Саакашвілі у в'язничній лікарні може створити додаткові ризики і напруження, яких можна уникнути, якщо "керуватися гуманітарними міркуваннями".