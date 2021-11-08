Україна направила Грузії ноту через переведення Саакашвілі у в'язничну лікарню

Сьогодні, 8 листопада, екс-президента Грузії та українського громадянина Михайла Саакашвілі перевели з виправної колонії до в'язничної лікарні. Україна розчарована таким кроком грузинської влади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.
"МЗС України розчароване переведенням громадянина України Міхайла Саакашвілі до пенітенціарного медичного закладу №18 в Глдані та відсутністю інформування про це української сторони", - йдеться у заяві.
Українська сторона закликала грузинську владу перевезти Саакашвілі у цивільну лікарню, яка б мала всі необхідні можливості для надання екстреної допомоги.
"Сьогодні до зовнішньополітичного відомства Грузії передано офіційну ноту МЗС України з цього приводу. МЗС і посольство України в Грузії продовжує тримати ситуацію навколо громадянина України Міхайла Саакашвілі на особливому контролі", - наголосили у міністерстві.
МЗС зазначило, що подальше перебування Саакашвілі у в'язничній лікарні може створити додаткові ризики і напруження, яких можна уникнути, якщо "керуватися гуманітарними міркуваннями".
Нагадаємо, сам Саакашвілі відмовлявся лягати до в'язничної лікарні, оскільки, на його думку, йому там може загрожувати небезпека. Крім того, український омбудсмен Людмила Денісова заявляла, що умови в'язничної лікарні не підходять для лікування Саакашвілі.
Як писало РБК-Україна, Саакашвілі голодує понад 30 днів і вчора він відмовився приймати медичні препарати, після чого його стан почав стрімко погіршуватися.