Україна направила до Гааги докази використання РФ мешканців Криму як "живий щит"

Сили РФ умисно переміщували цивільне населення до об’єктів Збройних сил України

Прокуратура АР Крым направила в Международный уголовный суд в Гааге доказательства использования Российской Федерацией гражданского населения в качестве "живых щитов" во время аннексии полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, во время подготовки сообщения было установлено, что силы РФ умышленно перемещали гражданское население к объектам Вооруженных сил Украины, находясь за спинами людей в момент блокировки и захвата этих объектов.

"В таких условиях украинские военные не могли применить оружие для защиты от нападения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом российские войска захватили по меньшей мере 10 объектов с привлечением около 1 тыс. гражданских.

"В соответствии со ст. 8 Римского статута МУС такие действия следует квалифицировать как отдельный вид военных преступлений", - добавили в ведомстве.

Вместе с прокуратурой АР Крым это сообщение в Гаагу направили Украинский Хельсинский союз и Региональный центр прав человека.

Напомним, прокуратура Автономной республики Крым расследует более 1 тыс. 500 уголовных производств в отношении оккупации полуострова Российской Федерацией.

РБК-Украина писало, что в Международный уголовный суд в 2018 году Украина передала более 700 страниц доказательств преступлений России в анексованому Крыму.