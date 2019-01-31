Україна передала в міжнародний суд 700 сторінок доказів злочинів РФ

Фото: Міжнародний кримінальний суд (icc-cpi.int)

Нова інформація стосувалася незаконного позбавлення волі українців, які на законних підставах перебували на території Криму

В Міжнародний кримінальний суд в 2018 році Україна передала понад 700 сторінок доказів злочинів Росії в анексованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури АР Крим.

У грудні 2018 прокуратура АР Крим передала в Міжнародний кримінальний суд нове повідомлення, що містить докази злочинів РФ проти громадян України на окупованій території півострова.

Зокрема, нова інформація стосувалася депортації та незаконного позбавлення волі українських громадян, а саме: видворення 23 осіб, які на законних підставах прибули і перебували на території Криму. Загалом до суду було передано понад 700 сторінок доказів вчинення злочинів окупаційною владою на території півострова.

Повідомлення в офіс прокурора МКС містить звернення про проведення попереднього вивчення ситуації, зокрема, в контексті видворення і позбавлення волі 23 українських громадян для ініціювання розслідування ситуації в Україні в контексті російської агресії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що РФ видворила з території окупованого Криму більше тисячі громадян України.

Зазначимо, цього тижня Верховний суд дозволив заарештувати акції банків РФ за анексію Криму.