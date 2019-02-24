ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прокуратура веде понад 1500 справ щодо окупації Криму

Новини » Політика    24.02.2019 - 14:16
Прокуратура веде понад 1500 справ щодо окупації Криму
Фото: Гюндуз Мамедов (ark.gp.gov.ua)

Наразі до суду направлено 133 обвинувальних акти

Прокуратура Автономної республіки Крим (АРК) розслідує понад 1500 кримінальних проваджень щодо окупації півострову Російською Федерацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прокурора АРК Гюндуза Мамедова для DT.UA.

За словами Мамедова, з 2014 року прокуратура розслідує 1506 кримінальних проваджень щодо окупації Криму. Так, за результатами досудового розслідування прокуратура направила до суду 144 обвинувальних акти.

Зазначається, що по 21 провадженню вже є обвинувальні вироки, які набули чинності.

"Ще близько 358 проваджень розслідуються слідчими прокуратури, 85 обвинувальних актів направлено до суду, винесено 7 вироків", - зазначив Мамедов.

Також Мамедов додав, що наразі прокуратура Криму встановила близько 19 тисяч співробітників правоохоронних органів, які працювали в державних органах на момент окупації.

"А ще є органи державної влади, люди, які очолювали Раду міністрів, районні адміністрації, багато інших держустанов, яких необхідно встановити і персоналізувати, для того щоб розуміти, що насправді відбувалося під час окупації півострова", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Голосіївський районний суд Києва 21 лютого продовжив запобіжний захід колишньому голові Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерію Чорнобуку у вигляді тримання під вартою до 27 березня 2019 року.

Форум "Окупований Крим" пройде у Вашингтоні та Брюсселі Україна готує в ПА ОБСЄ резолюцію про мілітаризацію Росією Криму
Новини України ПрокуратураКримрозслідування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся