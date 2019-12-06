Венеціанська комісія: зміни в судову систему України загрожують її стабільності

Фото: Рада Європи (coe.int)

У Комісії заявляють, що стабільність і незалежність судової системи "нерозривно пов'язані"

Венеціанська комісія Ради Європи вважає, що законодавчі зміни в судову систему України загрожують її стабільності і незалежності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву Ради Європи.

Згідно заяви Ради Європи, закон №193 передбачає нові правила, які стосуються структури та ролі суддів Вищої ради юстиції (ВРЮ), а також складу і статусу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), що зменшує кількість суддів Верховного суду вдвічі і вводить суворі дисциплінарні заходи відносно суддів і членів ВРЮ і ВКС.

"Венеціанська комісія вітає той факт, що ці два органи судового управління були наближені один до одного, і що проект по підпорядкуванню глав ВККС та Державної судової адміністрації, які діяли в період з 2013 по 2019 роки, закону про очищення влади (люстрація) був скасований", - йдеться в заяві.

Крім того, у Комісії просять звернути увагу на те, що урядова більшість відкрито для подальших змін в судову систему, щоб усунути недоліки нового закону.

Експерти заявляють, що стабільність і незалежність судової системи "нерозривно пов'язані".

При цьому вони додають, що реформа процесу добору суддів та нового складу Верховного суду України, який почав свою роботу в січні минулого року, була значно поліпшена в порівнянні з системою, яка існувала раніше.

"Ініціювання після виборів ще однієї реформи, яка призведе до серйозних змін у складі Верховного суду, надсилає повідомлення як суддям, так і широкої громадськості, що від волі відповідної більшості в парламенті залежить, чи зможуть судді Верховного суду залишатися в офісі (у посаді - ред.) чи ні. Це - очевидна загроза їх незалежності", - йдеться в заяві.

При цьому в Комісії вважають, що реформа Верховного суду може бути зроблена після того, як буде знижена його навантаження, у тому числі шляхом реформи судів першої та другої інстанції, що має стати ключовим напрямом реформи.

"Після розпуску ВККС 7 листопада 2019 року процедура призначення судів першої та другої інстанцій повністю припинилася, що викликає жаль. У цих судах необхідно терміново заповнити більше 2 тисяч вакансій, деякі з яких взагалі не працюють через відсутність суддів. Венеціанська комісія заявляє, що терміново мають бути призначені нові судді, які пройшли процедуру переоцінки", - йдеться в заяві.

У Венеціанській комісії зазначили, що скорочення числа суддів Верховного суду до ста осіб, стосовно чого "не було надано належного обґрунтування, фактично рівнозначно повторній перевірці і має бути скасоване".

Крім того, на думку Венеціанської комісії, повинна бути спрощена дисциплінарна процедура: апеляція на дисциплінарні рішення Вищої ради суддів повинна подаватися безпосередньо у Верховний суд, а не в реформированныйОкружной адміністративний суд міста Києва та Апеляційний адміністративний суд. З іншого боку, повинні бути відновлені деякі з термінів у дисциплінарному провадженні, які були скорочені законом №193.

Нагадаємо, закон президента Володимира Зеленського про судової реформи, яким передбачається скорочення суддів Верховного суду і новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у четвер, 7 листопада, набув чинності.

Раніше генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловила стурбованість у зв'язку з прийняттям судової реформи Зеленського. За словами генсека, прийняття даного законопроекту може мати серйозні наслідки для незалежності судової системи в Україні, так як він впливає на кваліфікаційні вимоги до суддів.