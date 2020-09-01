Україна накопичила рекордні обсяги газу, - Коболєв

Україна накопичила рекордні обсяги газу в підземних сховищах - понад 24 млрд кубометрів. Цей обсяг у поточному році може збільшитися до 28 млрд кубометрів.

Про це заявив глава "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, в ефірі "Україна 24".

"У цьому році у нас рекорд, обсяг газу в ПСГ - ред.) вже перевищує 24 млрд кубометрів. Я думаю, що ми можемо вийти на 27-28 (млрд кубометрів - ред.)", - заявив він.

Нагадаємо, 1 серпня в Україні почав працювати ринок газу для населення. Це означає, що держава запровадила принципово новий підхід до продажу газу для домогосподарств, а самі українці - можуть вільно змінювати газового постачальника.

Крім того, у липні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна на 50% готова до наступного опалювального сезону.

Додамо, що "Нафтогаз України" заявив про загрозу зриву опалювального сезону через більше сотні підприємств-тепловиків.