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Україна накопичила рекордні обсяги газу, - Коболєв

Автор: РБК-Україна

Україна накопичила рекордні обсяги газу в підземних сховищах - понад 24 млрд кубометрів. Цей обсяг у поточному році може збільшитися до 28 млрд кубометрів.

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Про це заявив глава "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, в ефірі "Україна 24".

"У цьому році у нас рекорд, обсяг газу в ПСГ - ред.) вже перевищує 24 млрд кубометрів. Я думаю, що ми можемо вийти на 27-28 (млрд кубометрів - ред.)", - заявив він.

Нагадаємо, 1 серпня в Україні почав працювати ринок газу для населення. Це означає, що держава запровадила принципово новий підхід до продажу газу для домогосподарств, а самі українці - можуть вільно змінювати газового постачальника.

Крім того, у липні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна на 50% готова до наступного опалювального сезону.

Додамо, що "Нафтогаз України" заявив про загрозу зриву опалювального сезону через більше сотні підприємств-тепловиків.

Прогноз погоди
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Новини України газНафтогаз УкраїниАндрій Коболєв