Рекордні запаси газу та вугілля: Україна на 50% готова до опалювального сезону

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль заявив, що Україна комфортно пройде опалювальний сезон

Станом на середину літа Україна на 50% готова до наступного опалювального сезону. Крім того, накопичено рекордні запаси природного вугілля і газу.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, всі органи влади і, зокрема, уряд вже готуються до опалювального сезону.

"Станом на 15 липня готовність житлового фонду України до зими можна оцінити на рівні 50%. Це стосується будинків, шкіл і закладів охорони здоров'я. За інформацією, яку дають нам регіони, підготовлено понад 80 тисяч будинків, ми продовжуємо ремонт котелень", - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що в підземних сховищах закачано рекордні запаси газу на рівні 21 млрд кубометрів, також сформувалися рекордні запаси вугілля для теплових електростанцій.

"Думаю, ми комфортно пройдемо опалювальний сезон", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз України" заявив про загрозу зриву опалювального сезону через понад сотню підприємств-тепловиків, які не виконують вимоги мінімальному рівні розрахунків для отримання газу в рамках ПСО.

Раніше також повідомлялося, що "Нафтогаз" підняв ціни на природний газ для промисловості.