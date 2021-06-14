Саміт НАТО закликав Росію припинити підтримку бойовиків на Донбасі

Саміт НАТО , який сьогодні пройшов у Брюсселі, закликав РФ припинити підтримку бойовиків на сході України і використовувати агресивну і безвідповідальну ядерну риторику. Учасники альянсу також зажадали від Москви скасувати визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії.

Про це йдеться в комюніке за підсумками саміту.

"Ми закликаємо Росію припинити підтримувати конфлікт фінансовою та військовою підтримкою воєнізованих формувань на сході України. Ми підтверджуємо нашу повну підтримку спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території України", - наголошується в документі.

Учасники саміту наголосили на важливості забезпечення повного і безпечного доступу місії ОБСЄ на всій території України, включно з Кримом і українсько-російський кордон.

"Ми закликаємо Росію припинити нарощування військової активності і обмеження навігації в частинах акваторії Чорного моря. Ми також закликаємо припинити перешкоджати доступу до Азовського моря і українських портів", - потонули учасники саміту.

У НАТО також закликали Москву скасувати визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії, оскільки ці регіони є частинами Грузії.

"НАТО вважає, що Росія продовжує використовувати агресивну і безвідповідальну ядерну риторику", - вказується в комюніке.

Водночас лідери Альянсу підтвердили відкритість до діалогу з РФ в рамках Ради Росія - НАТО, підкресливши, що блок не прагне до конфронтації і не становить загрози для Росії.