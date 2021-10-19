Чинна система ООН приречена породжувати кризи, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що доля людства не повинна бути залишена на милість "жменьці" країн, які здобули перемогу у Другій світовій війні. За його словами, діюча система ООН приречена породжувати кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Anadolu .

"Доля людства не може бути залишена на милість жменьці країн, що перемогли у Другій світовій війні. У той час як світ і майже всі сфери нашого життя змінюються, а дипломатія, торгівля і міжнародні відносини зазнають кардинальних перетворень, немислимо, щоб архітектура глобальної безпеки залишалася колишньою", - додав він.

Ердоган вважає, що реформування ООН та інших міжнародних структур - неминучість.

"Діюча система ООН, сформована після Другої світової війни, не відповідає викликам сучасності, не в силах забезпечити мир і справедливість, приречена породжувати нові кризи", - сказав президент Туреччини.