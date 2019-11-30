Україна може почати вигідні Трампу розслідування, - CNN

Українська влада може оголосити про початок розслідувань, які можуть бути політично вигідними президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

За даними телеканалу, представники української влади консультуються щодо того, як покращити ставлення Трампа до України, зокрема, офіційні особи не виключають початок нових розслідувань, які можуть бути вигідними президенту США. Однак поки не зрозуміло, яких питань стосуватимуться можливі розслідування.

"За словами одного з джерел, українські офіційні особи відзначили, що можливі розслідування повинні мати відношення до поточних подій, а не лише до тих, які були в минулому", - йдеться в матеріалі телеканалу.

Крім того, джерела наголошують, що українська влада розуміє залежність від підтримки Вагингтона у сфері безпеки та розраховує на розширення допомоги з боку Білого дому. Проте взаємодію між країнами затруднює те, що американські чиновники, що відповідали за зв'язки з Україною, втратили довіру Трампа після свідчень в рамках імпічменту.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не втручається у виборчий процес Сполучених Штатів Америки. Також глава держави заперечив блокування військової допомоги з боку Вашингтона.

Також РБК-Україна писало, що військову допомогу Україні було заморожено в день телефонної розмови Трампа з Зеленським. Рішення про призупинення виплат було ухвалене через декілька годин після розмови президентів 25 липня.