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Трамп заявив, що не надсилав в Україну по справі Байдена свого адвоката

Новини » Політика     27.11.2019 - 06:46
Трамп заявив, що не надсилав в Україну по справі Байдена свого адвоката
Фото: Руді Джуліані і Дональд Трамп (GettyImages)

За словами Трампа, йому не відомо про клієнтів Джуліані в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що не відправляв свого адвоката Рудольфа Джуліані в Україну для організації розслідування стосовно колишнього віце-президента США Джозефа Байдена і його сина. Про це пише агентство Bloomberg.

На питання про те, чим Джуліані займався в Україні, президент США відповів, що про це краще запитати в самого адвоката.

"Я не давав йому таких доручень... В Руді є інші клієнти, крім мене. За роки він багато працював в Україні", - сказав президент США.

Трамп також підкреслив, що вважає Джуліані борцем зі злочинністю.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США володіє аудіо - і відеозаписами та фотографіями з "українського питання", наданими Левом Парнасом, партнером особистого адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані. Відомо, що ці матеріали стосуються колишнього віце-президента США Джо Байдена і даних про можливий вплив на Україну з боку Трампа для його вигоди.

Джуліані опинився в центрі уваги ЗМІ після того, як у Вашингтоні почався великий скандал після липневої телефонної розмови Трампа та президента України Володимира Зеленського. Нібито Трамп намагався заручитися допомогою Києва, щоб переобратися на другий термін в 2020 році.

Передбачалося, що Трамп за сприяння Джуліані домагався від Зеленського розслідування дій сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена в обмін на надання Україні фінансової і військової допомоги. Це стало причиною початку процедури імпічменту.

Байден зараз є одним з найбільш імовірних конкурентів Трампа на майбутніх у листопаді 2020 року президентських виборах.

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