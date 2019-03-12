В ЄС кількість біженців з "безвізових" країн досягло піку

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На громадян з країн з "безвізом" в січні 2019 припадає 24% від загальної кількості заявок на отримання притулку

Кількість заявок на отримання притулку від громадян країн з безвізовим режимом поїздок в ЄС досягло 13 тис. 646, що є рекордним показником з літа 2015 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні дані, опубліковані на сайті Європейського офісу з надання притулку.

Як повідомляється, на громадян з країн з безвізовим режимом поїздок в ЄС у січні 2019 року припадає 24% від загальної кількості заявок на отримання притулку в країнах Євросоюзу.

Значна кількість таких заявок надійшла від громадян Албанії, Молдови та Грузії.

"У цій групі найбільша кількість припадає на венесуельців, при цьому найбільше збільшення спостерігається в уявленнях від трьох країн Латинської Америки - Венесуели, Колумбії, Нікарагуа", - йдеться в повідомленні.

Також підкреслюється істотне зростання кількості заяв на отримання притулку від громадян країн, які мають безвізовий режим з Євросоюзом.

Зазначимо, згідно з даними ООН, Венесуелу з 2015 року покинули 2,7 мільйона чоловік, загальна кількість мігрантів з цієї країни становить на сьогоднішній день 3,4 мільйона осіб.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав країни Європейського союзу про необхідність перегляду Шенгенської зони.