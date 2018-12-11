Україна почала готуватися до навчань "Сі Бриз 2019", - Міноборони

Фото: плануюча конференція навчань "Сі Бриз 2019" (mil.gov.ua)

У ВМС заявили, що навчання стають реальним інструментом підтримання стабільності та безпеки в Чорному морі

Україна почала готуватися до навчань "Сі Бриз 2019": 10 грудня у Києві розпочалась початкова плануюча конференція українсько-американських навчань. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства оборони.

Так, у конференції беруть участь представники США, Болгарії, Грузії, Латвії, Литви, Румунії, Данії, Норвегії, Туреччини, Молдови. Крім національних ВМС до заходу залучено представників Державної прикордонної служби України, Національної гвардії та Антитерористичного центру при СБУ.

Зазначається, що учасники заходу узагальнюють інформацію щодо сил та засобів, визначають навчальні питання, райони проведення, основні елементи та терміни наступних етапів з планування навчання.

"Майбутні навчання є важливими як ніколи. Ми працюємо на результат: це готовність до управління силами за стандартами НАТО, досягнення взаємосумісності підрозділів і кораблів. І найголовніше, що українсько-американське навчання стає реальним інструментом підтримання стабільності та безпеки в Чорному морі", - підкреслив директор навчань від української сторони, заступник командувача ВМС ЗСУ з бойової підготовки Олексій Неїжпапа.

Вказано, що під час роботи плануючих груп проводиться уточнення штатів багатонаціонального морського штабу навчання та штабу керівництва навчанням, планів і завдань на міжконференційний період та визначення завдань на головну плануючу конференцію.

Нагадаємо, 21 липня в Одеській, Миколаївській областях та північно-західній частині Чорного моря завершилися українсько-американські навчання "Сі Бриз 2018".

Як писало РБК-Україна раніше, президент Петро Порошенко зазначав, що навчання "Сі Бриз 2018" сприяють досягненню сумісності ВМС України з флотами країн-членів Північноатлантичного альянсу і відродженню військово-морського потенціалу України.

Цього року навчання стартували 9 липня.