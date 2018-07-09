В Одессе стартуют международные военные учения "Си Бриз"

Маневры, в которых в общей сложности участвуют 19 стран, продлятся до 21 июля

В понедельник, 9 июля, в Одессе открываются украинско-американские военные учения серии "Си Бриз". Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, в учениях задействованы около 30 военных кораблей, катеров, судов обеспечения, турецкая подводная лодка. Указано, что действиями подразделений морской, воздушной, наземной компоненты обучения многонациональный штаб управлять непосредственно с моря - он будет размещаться на флагманском корабле Шестого флота США "Mount Whitney" (LCC-20).

Отмечается, что маневры, в которых в общей сложности участвуют 19 стран, продлятся до 21 июля в северо-западной части Черного моря, в портах, на аэродромах и полигонах Одесской, Николаевской, Херсонской областей. Руководителем учений от украинской стороны является контр-адмирал Алексей Неижпапа, а от американской - капитан 1 ранга Мэтью Лиман.

Напомним, вчера к причалу Одесского морского вокзала прибыл ракетный эсминец 6-го флота США DDG-78 USS Porter класса Arleigh Burke для участия в украинско-американских международных учениях "Си Бриз 2018".