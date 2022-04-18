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Україна в якийсь момент зможе прорвати блокаду Маріуполя, - Буданов

Фото: начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов (gur mil gov ua)
Автор: Олександр Мороз

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов впевнений, що в якийсь момент українські війська зможуть прорвати блокаду Маріуполя. На його думку, місто продовжить триматися і не здасться окупанту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Spiegel.

"Маріуполь - це пам'ятник героїзму нашого народу і наших воїнів, приклад для наслідування. Про падіння міста говорили давно. Росіяни спочатку стверджували, що вже взяли місто, потім сказали, що взяття неминуче. Але, як бачите, Маріуполь тримається і триматиметься. І в якийсь момент ми зможемо прорвати блокаду", - зазначив він.

У той же час він підкреслив, що нерозумно заперечувати наявність величезних ресурсів Росії, які дозволять їй довго вести війну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові відкинули ультиматум окупантів у Маріуполі про здачу в полон.

А президент Володимир Зеленський заявляв, що ситуація там стає все більш нестабільною.

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МаріупольКИрило БудановВійна Росії проти України