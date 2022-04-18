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Украина в какой-то момент сможет прорвать блокаду Мариуполя, - Буданов

Фото: начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов (gur mil gov ua)
Автор: Александр Мороз

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уверен, что в какой-то момент украинские войска смогут прорвать блокаду Мариуполя. По его мнению, город продолжит держаться и не сдастся оккупанту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Spiegel.

"Мариуполь - это памятник героизму нашего народа и наших воинов, пример для подражания. О падении города говорили давно. Россияне сначала утверждали, что уже взяли город, потом сказали, что взятие неизбежно. Но, как видите, Мариуполь держится и будет держаться. И в какой-то момент мы сможем прорвать блокаду", - отметил он.

В то же время он подчеркнул, что глупо отрицать наличие огромных ресурсов России, которые позволят ей долго вести войну.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные отвергли ультиматум оккупантов в Мариуполе о сдаче в плен.

А президент Владимир Зеленский заявлял, что ситуация там становится все более нестабильной.

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МариупольКирилл БудановВойна России против Украины