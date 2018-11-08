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Держдеп США закликав РФ припинити агресивну поведінку над Чорним морем

Новини » Політика    08.11.2018 - 17:20
Фото: винищувач Су-27 (wikipedia.org)
Фото: винищувач Су-27 (wikipedia.org)

Раніше ВМС США звинуватили винищувач РФ в небезпечному маневруванні над Чорним морем

Державний департамент США закликав Росію припинити агресивну поведінку над Чорним морем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційного представника Держдепу Хізер Нойерт.

"Росія безрозсудно діяла в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Ми звертаємося до Росії припинити небезпечну, безвідповідальну і агресивну поведінку", - написала вона в Twitter.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що Російський багатоцільовий винищувач Су-27 здійснив небезпечні маневри в безпосередній близькості від американського літака-розвідника Lockheed EP-3 над Чорним морем. Зокрема, американський літак слідував всім міжнародним правилам і не робив провокаційних маневрів.

На опублікованому ВМС США короткому відео видно, як до EP-3 швидко наближається винищувач. Він швидко обігнав американський літак, після чого почав зміщуватися в бік.

В американській армії пояснили, що інцидент тривав в цілому 25 хвилин. За цей час російський винищувач двічі зближувався з EP-3, причому в другому випадку Су-27 при маневруванні включив форсаж. В результаті цього американський екіпаж відчув турбулентність.

 

 

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