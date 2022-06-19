У Молдові заборонили показувати російські новини
У Молдові заборонили транслювати російські новини. Президент країни Майя Санду підписала відповідний закон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради з телебачення і радіо Ліліану Віцу в ефірі Rlive.
Закон набуде чинності з наступного тижня. Документ забороняє молдовським телеканалам транслювати новинні та аналітичні програми Росії, а також російські військові фільми.
Крім того, документ визначає поняття "дезінформація", яка несе загрозу інформаційній безпеці. Йдеться про інформацію, яка "виправдовує або просуває військову агресію, агресію гібридного типу, тероризм, диктаторські режими".
Нагадаємо, що парламент Молдови затвердив закон про обмеження трансляції контенту з РФ.
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