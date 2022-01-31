РФ має намір збільшити військову присутність у Білорусі до 30 тисяч військових, - постпред США
Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія має намір збільшити свою військову присутність в Білорусі до 30 тисяч військовослужбовців. Зокрема, це може статися в найближчі кілька тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Радбезу ООН.
"Після розгортання близько 5 тисяч військовослужбовців в Білорусі ми бачимо свідчення того, що Росія збирається розширити свою присутність до більш ніж 30 000 військовослужбовців на білоруському кордоні з Україною до початку лютого, - заявила Томас-Грінфілд.
При цьому вона підкреслила, що російські військові будуть перебувати "на північ від Києва, менш ніж у двох годинах їзди".
Нагадаємо, постпред США заявила, що РФ погрожувала військовими діями, якщо її вимоги щодо "гарантій безпеки" не будуть виконані.
Крім того, раніше повідомлялося, що постпред РФ при ООН Василь Небензя покинув засідання Радбезу ООН. За його словами, у нього зустріч з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.