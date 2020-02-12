Україна у Мінську передала уточнений список на звільнення полонених

Фото: представник України Леонід Кучма (РБК-Україна)

Сторони надали пропозиції щодо методики пошуку зниклих безвісти

Україна у гуманітарній підгрупі Тристороннього контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі передала уточнений список осіб, яких прагне звільнити. Про це написала прес-секретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на сторінці у Facebook.

За її словами, сторони надали пропозиції щодо методики пошуку зниклих безвісти.

"В гуманітарній підгрупі ми передали уточнений список людей, яких прагнемо звільнити", - написала вона.

Зазначимо, Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що в Російській Федерації і окупованому Криму наразі незаконно утримуються вже 116 наших політв’язнів. За її словами, на сьогодні вже є 29 вироків відносно наших громадян, які втікали і не хотіли служити в збройних силах країни-агресора.

Нагадаємо, сьогодні Контактна група погодила один з ділянок розведення. Сторони практично узгоджувалися розвести важку техніку в районі контрольного пункту в'їзду-виїзду "Гнутове" біля Маріуполя Донецької області.

Раніше РБК-Україна писало, що українська сторона на переговорах Контактної групи в черговий раз підняла питання "націоналізованих" підприємств. Так, підгрупа з соціально-економічних питань обговорила питання водозабезпечення окупованого Донбасу з залученням Червоного Хреста.