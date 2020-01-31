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Омбудсмен повідомила про погіршення здоров'я політв'язнів та тиск на них

Новини » Політика     31.01.2020 - 16:12
Омбудсмен повідомила про погіршення здоров'я політв'язнів та тиск на них
Фото: Людмила Денісова (РБК-Україна)

На політв'язня Лимешка чинять тиск через його релігійні погляди

Український політв'язень Геннадій Лимешко постійно перебуває під тиском через релігійні погляди, а у Володимира Дудки серйозно погіршився стан здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram-канал уповноваженої з прав людини Людмили Денісової.

За даними омбудсмена, після того, як Лимешко, якого утримують в Ставропольському краї РФ, прийняв іслам, на нього почали чинити психологічний та моральний тиск. Декілька разів йому підпалювали одяг. Також у нього погіршився стан здоров'я, зокрема, його турбує зубний біль та біль у суглобах.

Також стан здоров'я суттєво погіршився в українського політв'язня Дудки, якого також незаконно утримують в Ставропольському краї. Дудка відчуває постійні головні болі через високий артеріальний тиск, також у нього посилився свербіж через висипи на тілі.

Зазначається, що керівництво російських установ відмовляється надавати політв'язням необхідну медичну допомогу, що суперечить міжнародним нормам. У зв'язку з цим Денісова звернулася до російської омбудсмена Тетяни Москалькової та тимчасово повіреного у справах України в РФ Василя Покотила.

"Закликаю міжнародну спільноту, дипломатів та представників правозахисних організацій посилити моніторинг дотримання прав українських громадян, які досі перебувають в неволі країни-окупанта та застосувати всі можливі важелі впливу задля якнайшвидшого повернення всіх українських політв’язнів додому", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Денісова повідомляла, що російські тюремники маніпулюють інформацією про стан здоров'я фігуранта другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Джеміля Гафарова. Результати медичного обстеження Гафарова було сфабриковано.

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