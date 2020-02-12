Україна склала список "націоналізованих" підприємств і передала його ОРДЛО

Ілюстративне фото (twitter.com/BelarusMID)

Передано список підприємств, власники яких звернулася в українські органи

Українська сторона на переговорах Контактної групи в черговий раз підняла питання "націоналізованих" підприємств. Про це у Facebook повідомила прес-секретар глави української делегації Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Повідомляється, що підгрупа з соціально-економічних питань обговорила питання водозабезпечення окупованого Донбасу з залученням Червоного Хреста.

"Українська сторона продовжує підіймати проблему повернення державної і приватної власності на території ОРДЛО. Передано перелік підприємств, власники яких звернулися в правоохоронні органи України щодо втрати свого майна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Мінську активізували переговори по поверненню підприємств Україні ще в серпні 2019 року. З того часу українській стороні не вдалося просунутися в цьому питанні.

Зазначимо, сьогодні Контактна група погодила один з ділянок розведення. Сторони практично узгоджувалися розвести важку техніку в районі контрольного пункту в'їзду-виїзду "Гнутове" біля Маріуполя Донецької області.