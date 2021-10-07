Україна за місяць втратила майже 3 млрд доларів резервів: НБУ назвав причину

Розмір міжнародних резервів України протягом вересня 2021 року скоротився на 2 909,29 млн доларів (на 9,2%). На 1 жовтня розмір резервів склав 28 705,16 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

За даними НБУ, з початку року резерви скоротилися на 427,73 млн доларів (на 1,5%).

Таким чином, розміри скоротилися після того, як у серпні вони досягли максимуму за дев'ять років - 31 614,45 млн доларів завдяки допомозі МВФ.

Як зазначили в прес-службі НБУ, загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті склав 2 557 млн доларів. Зокрема, на обслуговування та погашення зовнішніх державних облігацій було спрямовано 2 521,1 млн доларів.