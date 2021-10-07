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Україна за місяць втратила майже 3 млрд доларів резервів: НБУ назвав причину

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Україна, Четвер 07 жовтня 2021 10:21
Україна за місяць втратила майже 3 млрд доларів резервів: НБУ назвав причину Фото: міжнародні резерви України впали до 28,7 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Олександр Білоус

Розмір міжнародних резервів України протягом вересня 2021 року скоротився на 2 909,29 млн доларів (на 9,2%). На 1 жовтня розмір резервів склав 28 705,16 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

За даними НБУ, з початку року резерви скоротилися на 427,73 млн доларів (на 1,5%).

Україна за місяць втратила майже 3 млрд доларів резервів: НБУ назвав причину

Таким чином, розміри скоротилися після того, як у серпні вони досягли максимуму за дев'ять років - 31 614,45 млн доларів завдяки допомозі МВФ.

Як зазначили в прес-службі НБУ, загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті склав 2 557 млн доларів. Зокрема, на обслуговування та погашення зовнішніх державних облігацій було спрямовано 2 521,1 млн доларів.

Нагадавши, Міжнародний валютний фонд у серпні перерахував Україні 2,7 млрд доларів за рахунок додаткової емісії спеціальних прав запозичення (SDR) на 650 млрд доларів. МВФ виділяє ці кошти всім країнам-членам фонду на відновлення економіки після коронакризису.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів планує направити кошти з 2,7 млрд доларів від МВФ на соціальні виплати.

Водночас, за даними Мінфіну, пікові виплати за боргу в 2021 році планувалися у вересні - 104,9 млрд гривень, у т.ч. по внутрішньому боргу - 23,5 млрд гривень, по зовнішньому - 81,4 млрд гривень.

Відзначимо, в липні Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів України до кінця 2021 року на 1,5 млрд доларів до

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Національний банк України
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