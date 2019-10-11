Україна - Литва: прогноз букмекерів

Збірна України прийме команду Литви у кваліфікаційному матчі Євро-2020. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися гру можна телеканалах ТРК "Україна" і "Футбол 1".

11 жовтня 21:45

Харків, стадіон "Металіст"

Букмекери віддають перевагу підопічним Андрія Шевченка. Відповідно до котирувань, на перемогу господарів поля можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,06, тоді як на успіх литовців оцінюється в 31,00. На нічийний результат приймаються ставки з коефіцієнтом 11,00.

Команди на поле ОСК "Металіст" в Харкові виведе суддівська бригада з Австрії на чолі з Харальдом Лехнером.

Україна впевнено посідає першу сходинку турнірної таблиці групи B з 13 очками в активі, випереджаючи найближчого суперника - збірну Португалії на п'ять пунктів, яка має матч в запасі. У Сербії, яка йде третьою, сім балів.

При цьому дві інші національні збірні вже втратили шанси обігнати Україну у відбірковому турнірі на Євро-2020.

В останньому матчі кваліфікації збірна України дуже впевнено взяла три очки в Вільнюсі.