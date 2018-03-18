Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Україна домовилась про спрощення візового режиму з Кувейтом

НовиниПолітика    18.03.2018 - 14:31
Фото: Кувейт (facebook)
Фото: Кувейт (facebook)

Віза буде оформлятися в аеропорту Кувейту

Україна матиме спрощений візовий режим із Кувейтом. Про це домовились під час зустрічі президент України Петро Порошенко та Емір держави Кувейт шейх Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабер Ас-Сабах, передає прес-служба глави держави.

"Було досягнуто домовленість  щодо спрощення візового режиму на основі взаємності та включення України до переліку держав, громадянам яких візи оформлюються в міжнародному аеропорту Кувейту або в електронному вигляді. Такий крок має сприяти активізації контактів ділових кіл та відкрити додаткові можливості для національних туристичних галузей", - йдеться у повідомленні.

Також під час зустрічі сторонами було обговорено можливості більш тісної співпраці двох країн в рамках міжнародних організацій та підтримки Кувейтом зовнішньополітичних ініціатив України. Йшлося також про перспективи взаємодії в рамках непостійного членства Кувейту в Раді безпеки ООН у 2018–2019 роках, зокрема щодо питання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу,  та членства України в Раді з прав людини  ООН у 2018-2020 роках.

Емір держави Кувейт підкреслив, що його країна послідовно виступає проти будь-якої агресії щодо держав.

Нагадаємо, нещодавно Петро Порошенко підписав указ №65/2018 про введення на один рік безвізового режиму в'їзду в Україну та транзиту для громадян Республіки Македонія.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Уряд схвалив угоду з Катаром про безвізовий режим Безвізом з Євросоюзом скористалися майже 500 тис. українців
Теги: Безвізовий режим
"Почалася справжня м'ясорубка": українець розповів про аварію на підйомнику в Грузії
"На грані зриву": психолог розповів про стан Савченко
"Донбас ось-ось може спалахнути": волонтер перерахував небезпечні тенденції
Супрун заявила, що знезараження ран перекисом – міф
On Top