Ситуація щодо "Північного потоку-2" повністю проясниться після візиту Зеленського в США, - ОП

В Офісі президента прокоментували інформацію про те, що США нібито закликали Україну не критикувати будівництво "Північного потоку-2". Ситуація повинна повністю прояснитися під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

За його словами, продовжується робота для того, щоб не допустити реалізації "Північного потоку-2", в тому вигляді, як "розраховують у керівництві Росії".

"Ця історія загалом не тільки про Україну, але й про Польщу, Литву, Словаччину та Європу в цілому. І не тільки про політику та дипломатію, але й про юриспруденцію. І не тільки ми цим займаємось – Росія вкладається зі свого боку кулуарно у те, щоб досягти своїх цілей", - прокоментував Подоляк.

Він додав, що ситуація ще у розвитку, адже "не можуть двоє за спинами усіх відповісти на всі питання, які стосуються усіх".