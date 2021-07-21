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Ситуація щодо "Північного потоку-2" повністю проясниться після візиту Зеленського в США, - ОП

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Середа 21 липня 2021 14:49
Ситуація щодо "Північного потоку-2" повністю проясниться після візиту Зеленського в США, - ОП Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Офісі президента прокоментували інформацію про те, що США нібито закликали Україну не критикувати будівництво "Північного потоку-2". Ситуація повинна повністю прояснитися під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави ОП Михайла Подоляка "Радіо Свобода".

За його словами, продовжується робота для того, щоб не допустити реалізації "Північного потоку-2", в тому вигляді, як "розраховують у керівництві Росії".

"Ця історія загалом не тільки про Україну, але й про Польщу, Литву, Словаччину та Європу в цілому. І не тільки про політику та дипломатію, але й про юриспруденцію. І не тільки ми цим займаємось – Росія вкладається зі свого боку кулуарно у те, щоб досягти своїх цілей", - прокоментував Подоляк.

Він додав, що ситуація ще у розвитку, адже "не можуть двоє за спинами усіх відповісти на всі питання, які стосуються усіх".

Як відомо, видання Politico з посиланням на джерела опублікувало інформацію, що США просять Україну не критикувати їхню угоду з Німеччиною щодо "Північного потоку-2".

Водночас, у Держдепі цю інформацію спростували, заявивши, що "Україна має право голосу".

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