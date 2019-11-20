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Кабмін виділить вченим до 7 млн євро з пакету допомоги ЄС

Новини » Політика     20.11.2019 - 13:28
Кабмін виділить вченим до 7 млн євро з пакету допомоги ЄС
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Конкурс робіт пройде на початку 2020 року

Кабінет міністрів України схвалив виділення коштів українським вченим з пакету допомоги ЄС "Горизонт 2020". Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд ухвалив рішення, завдяки якому українські вчені зможуть отримати близько 7 млн євро в рамках допомоги, яку ЄС надав Україні за програмою "Горизонт 2020".

Передбачається, що на початку 2020 року відбудеться перший конкурс з відбору проектів. У ньому зможуть взяти участь підприємства, установи і організації незалежно від форм власності.

"Серед критеріїв, за якими будуть відбирати роботи, наукова новизна, практична корисність та значення результату, здатність авторського колективу до виконання наукової роботи, наявність матеріально-технічної бази з урахуванням обладнання, що планується придбати, тощо. Конкурс оголосить МОН", - йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Фото: положення про конкурсний відбір робіт

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук запропонував ввести новий податок на IT-галузь. Планується, що спеціальний збір буде рости від 1% у 2020 році до 5% в 2024 році.

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