Світили лазером у Шмайхеля: УЄФА розслідує поведінку англійських фанів на матчі з Данією
УЄФА розслідує поведінку англійських уболівальників на півфінальному матчі Євро-2020 проти Данії. Вони, можливо, порушили ряд правил.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Відзначається, що англійські вболівальники світили лазером у воротаря збірної Данії Каспера Шмайхеля перед ударом Харрі Кейна з пенальті в екстра-таймі.
Також буде розглянуто поведінку вболівальників Англії під час виконання гімну Данії, коли по всьому стадіону відбувалося освистування суперника і гімну.
Крім цього, на матчі вболівальники використовували піротехніку, що заборонено правилами УЄФА. За всіма трьома пунктами можливий штраф. Ситуаці розгляне дисциплінарний комітет.
Нагадаємо, в середу збірна Англії перемогла Данію в додатковий час 2:1. Переможний гол забив Харрі Кейн після сумнівного пенальті. Всі реакції на скандал з пенальті читайте на РБК-Україна.