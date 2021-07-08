ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Світили лазером у Шмайхеля: УЄФА розслідує поведінку англійських фанів на матчі з Данією

Новость на русском →
Лондон, Четвер 08 липня 2021 14:50
Світили лазером у Шмайхеля: УЄФА розслідує поведінку англійських фанів на матчі з Данією Фото: Каспер Шмайхель (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

УЄФА розслідує поведінку англійських уболівальників на півфінальному матчі Євро-2020 проти Данії. Вони, можливо, порушили ряд правил.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Відзначається, що англійські вболівальники світили лазером у воротаря збірної Данії Каспера Шмайхеля перед ударом Харрі Кейна з пенальті в екстра-таймі.

Також буде розглянуто поведінку вболівальників Англії під час виконання гімну Данії, коли по всьому стадіону відбувалося освистування суперника і гімну.

Крім цього, на матчі вболівальники використовували піротехніку, що заборонено правилами УЄФА. За всіма трьома пунктами можливий штраф. Ситуаці розгляне дисциплінарний комітет.

Нагадаємо, в середу збірна Англії перемогла Данію в додатковий час 2:1. Переможний гол забив Харрі Кейн після сумнівного пенальті. Всі реакції на скандал з пенальті читайте на РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євро-2020
NEWS
В Україні 617 нових випадків коронавірусу
В Україні 617 нових випадків коронавірусу
DAILY
Ціна на газ в Європі б'є рекорди. Чи дорожчатиме "комуналка" в Україні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ціна на газ в Європі б'є рекорди. Чи дорожчатиме "комуналка" в Україні