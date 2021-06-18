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Півзахисника Данії Еріксена виписали з лікарні. Йому поставили кардіовертер в серце

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Копенгаген, П'ятниця 18 червня 2021 20:12
Півзахисника Данії Еріксена виписали з лікарні. Йому поставили кардіовертер в серце Фото: Крістіан Еріксен (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Півзахисник збірної Данії і міланського "Інтера" вже сьогодні виписаний з лікарні, через шість днів після серцевого нападу в матчі з Фінляндією. Йому встановили кардіовертер-дифібрилятор в серці.

Про це повідомляє Данський футбольний союз.

Сьогодні футболіст був виписаний з лікарні в Копенгагені, після чого відвідав збірну Данії. Далі ж Крістіан відправиться додому і перебуватиме разом з родиною. Про гру на чемпіонаті Європи-2020 не йдеться.

Кардіовертер-дефібрилятор призначений для усунення небезпечних для життя аритмій і запобігання зупинки серця.

Відомо, що з подібним приладом зараз грає захисник збірної Нідерландів Дейлі Блінд, який пропустив частину сезону-2019/20 через проблеми з серцем, а потім відновив кар'єру в "Аяксі".

Нагадаємо, під час матчу Крістіан Еріксен впав біля бічної лінії на полі і втратив свідомість. До нього швидко підбігли лікарі, які визначили необхідність реанімації через дифібриляцію серця. Футболісту робили непрямий масаж серця. Через певний час Крістіана несли з поля і як з'ясувалося пізніше, вже тоді він був у свідомості.

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