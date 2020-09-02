Активізація глобальної економіки викликала зростання цін на український експорт

Фото: зерно (me.gov.ua)

У серпні зростали ціни на залізну руду та кукурудзу

Поступова активізація глобальної економіки привела до розширення попиту на світових товарних ринках. Відповідно зростали світові ціни на товари, що переважають в українському експорті.

Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (серпень 2020 року).

Як зазначається в огляді, масштабні будівельні проекти в Китаї та пожвавлення в будівельному секторі зумовили зростання цін на сталь та відповідно - залізну руду. Ціни на пшеницю коливалися під впливом різноспрямованих чинників - активізації закупівель Китаєм та Єгиптом і надходжень на ринок зерна нового врожаю. Ціни на кукурудзу підвищилися у зв’язку з посиленням негативних очікувань щодо врожайності через спеку в Європі та ураган у США.

Водночас ціни на енергоносії, зокрема нафту і природний газ, також зростали. Лише наявність значних запасів у нафто- і газосховищах, попри їх певне зменшення, стримувала зростання.

У результаті поступового відновлення економічної активності більшість валют ЕМ зміцнювалася щодо долара США, за винятком валют країн зі своєрідними проблемами (зокрема, у Білорусі через політичну нестабільність, Туреччині - через зниження резервів (без урахування золота) на тлі високого попиту і відпливу капіталу, Бразилії - через політично-соціальну кризу), зазначається в огляді.

Нагадаємо, експорт товарів з України за серпень 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року впав на 1,6% до 4,22 млрд доларів. Водночас імпорт скоротився на 11,1% до 4,48 млрд доларів

Зазначимо, за даними НБУ, в липні 2020 року ситуація на світових товарних та фінансових ринках поліпшувалася на тлі подальшого зняття карантинних обмежень в ряді країн.