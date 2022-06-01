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Україна контролює п’яту частину Сєвєродонецька. В місті тривають бої, - голова ОВА

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Іван Носальський

Українські військові контролюють п'яту частину Сєвєродонецька Луганської області. Станом на вечір середи, 1 червня, в місті тривають вуличні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Окуповано близько 80 відсотків обласного центру, включаючи східні квартали міста. Вуличні бої тривають", - заявив він.

При цьому Гайдай додав, що українські військові провели кілька успішних маневрів на вулицях Сєвєродонецька. Бійці ЗСУ намагаються організовувати пробні контратаки для повернення контролю над містом.

Нагадаємо, раніше у Генштабі розповідали, що російські військові продовжують штурм Сєвєродонецька Луганської області. Окупанти вже захопили частину міста.

Також ми писали, що російські військові отримали контроль над більшою частиною Сєвєродонецька ще вчора, 31 травня.

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