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Україна контролює 45% Донецької області, - глава ОВА

Фото: глава Донецької ОВА Павло Кириленко (facebook.com/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Константин Широкун

Незважаючи на всі зусилля російських військових, Україна як і раніше контролює 45% Донецької області.

Про це заявив глава Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Донеччина - одна з найбільших областей, яка піддавалася і ще піддається навалі ворога, але контроль, незважаючи на всі їхні спроби, лишається сталим над 45% області. Це з урахуванням того, що Маріуполь і Волноваха - це не зайняті ворогом міста, а знищені міста", - заявив Кириленко.

Нагадаємо, ранок 7 вересня росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську. Одна з ракет потрапила в багатоповерховий будинок, внаслідок чого "склався" один з під'їздів.

Також ми писали, що 11 вересня російські окупанти одночасно обстріляли Краматорськ, Слов'янськ і Миколаївку Донецької області. Одна людина отримала поранення. Тієї ж ночі росіяни обстріляли Покровську громаду в Донецькій області. В результаті обстрілу загинули шестеро людей.

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