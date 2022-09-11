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У Покровську внаслідок нічних обстрілів загинуло шестеро осіб

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Покровськ, Неділя 11 вересня 2022 11:32
У Покровську внаслідок нічних обстрілів загинуло шестеро осіб Фото: у Покровську через обстріли загинули 6 осіб (t.me/pokrovsktrebushkin)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська в ніч на 11 вересня обстріляли Покровську громаду у Донецькій області. Внаслідок обстрілів загинули шестеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Покровська Руслана Требушкіна в Telegram.

За його словами, окупанти завдали ракетних ударів. Внаслідок цього біли зруйновані приватні будинки та пошкоджена інфраструктура.

Спочатку було відомо про п'ятьох загиблих. Пізніше міський голова повідомив про ще одну жертву, яка померла в лікарні від отриманих травм.

Фото: окупанти обстріляли Покровськ (t.me/pokrovsktrebushkin)

Варто зазначити, що в ніч на 11 вересня окупанти обстріляли Дніпро та Дніпропетровську область. Внаслідок ударів ворога є постраждалі.

Також сьогодні під час повітряної тривоги у Черкаській області збили ворожу ракету. Уламки впали на будинок.

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