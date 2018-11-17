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Україна та Китай обговорять нові авіамаршрути

Новини » Інфраструктура    17.11.2018 - 22:00
Україна та Китай обговорять нові авіамаршрути
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Переговори відбудуться наступного тижня

Наступного тижня авіаційні адміністрації Китаю та України обговорять розширення авіаційного сполучення між країнами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій.

Виконуючий директор Української асоціації Шовкового шляху Ірина Нікорак заявила, що переговори відбудуться наступного тижня, але про які саме напрямки йтиме мова не розповіла.

"Наступного тижня в Україну прибудуть представники Авіаційної адміністрації Китаю для переговорного процесу. Обговорюватимуться нові авіасполучення", - сказала Нікорак.

Як зазначається, раніше заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань повідомив, що українська делегація в Китаї на початку листопада запропонувала китайській стороні запустити рейси між КНР і Україною другому за розміром флоту китайському авіаперевізнику - авіакомпанії Air China.

Крім того, у вересні торговий представник посольства Китаю в Україні Лю Дзюнь повідомив, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" вивчає можливість розширення своєї маршрутної мережі польотів в Китай.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що румунська авіакомпанія TAROM офіційно презентувала прямий рейс з Одеси в Бухарест.

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