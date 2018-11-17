Україна та Китай обговорять нові авіамаршрути

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Переговори відбудуться наступного тижня

Наступного тижня авіаційні адміністрації Китаю та України обговорять розширення авіаційного сполучення між країнами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій.

Виконуючий директор Української асоціації Шовкового шляху Ірина Нікорак заявила, що переговори відбудуться наступного тижня, але про які саме напрямки йтиме мова не розповіла.

"Наступного тижня в Україну прибудуть представники Авіаційної адміністрації Китаю для переговорного процесу. Обговорюватимуться нові авіасполучення", - сказала Нікорак.

Як зазначається, раніше заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань повідомив, що українська делегація в Китаї на початку листопада запропонувала китайській стороні запустити рейси між КНР і Україною другому за розміром флоту китайському авіаперевізнику - авіакомпанії Air China.

Крім того, у вересні торговий представник посольства Китаю в Україні Лю Дзюнь повідомив, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" вивчає можливість розширення своєї маршрутної мережі польотів в Китай.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що румунська авіакомпанія TAROM офіційно презентувала прямий рейс з Одеси в Бухарест.