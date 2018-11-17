ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Украина и Китай обсудят новые авиамаршруты

Новости » Инфраструктура    17.11.2018 - 22:00
Украина и Китай обсудят новые авиамаршруты
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Переговоры состоятся на следующей неделе

На следующей неделе авиационные администрации Китая и Украины обсудят расширение авиационного сообщения между странами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий.

Исполняющий директор Украинской ассоциации Шелкового пути Ирина Никорак заявила, что переговоры состоятся на следующей неделе, но о каких именно направлениях будет идти речь не рассказала.

"На следующей неделе в Украину прибудут представители Авиационной администрации Китая для переговорного процесса. Будут обсуждаться новые авиасообщения", - сказала Никорак.

Как отмечается, ранее заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань сообщил, что украинская делегация в Китае в начале ноября предложила китайской стороне запустить рейсы между КНР и Украиной втором по размеру флота китайскому авиаперевозчику - авиакомпании Air China.

Кроме того, в сентябре торговый представитель посольства Китая в Украине Лю Дзюнь сообщил, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" изучает возможность расширения своей маршрутной сети полетов в Китай.

Напомним, ранее сообщалось, что румынская авиакомпания TAROM официально представила прямой рейс из Одессы в Бухарест.

НБУ согласовал условия работы в Украине китайской платежной системы UnionPay
Новости Украины Китайавиасообщение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь