Украина и Китай обсудят новые авиамаршруты

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Переговоры состоятся на следующей неделе

На следующей неделе авиационные администрации Китая и Украины обсудят расширение авиационного сообщения между странами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий.

Исполняющий директор Украинской ассоциации Шелкового пути Ирина Никорак заявила, что переговоры состоятся на следующей неделе, но о каких именно направлениях будет идти речь не рассказала.

"На следующей неделе в Украину прибудут представители Авиационной администрации Китая для переговорного процесса. Будут обсуждаться новые авиасообщения", - сказала Никорак.

Как отмечается, ранее заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань сообщил, что украинская делегация в Китае в начале ноября предложила китайской стороне запустить рейсы между КНР и Украиной втором по размеру флота китайскому авиаперевозчику - авиакомпании Air China.

Кроме того, в сентябре торговый представитель посольства Китая в Украине Лю Дзюнь сообщил, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" изучает возможность расширения своей маршрутной сети полетов в Китай.

Напомним, ранее сообщалось, что румынская авиакомпания TAROM официально представила прямой рейс из Одессы в Бухарест.