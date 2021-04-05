Україна і Катар підписали угоду про взаємне визнання водійських прав

Катар буде визнавати водійські права України. Відповідну угоду було підписано під час візиту в Катар української делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, представники української делегації підписали 15 документів з катарською стороною - 13 міждержавних документів і 2 контракту.

"Ми підписали визнання дипломів наших моряків, це дуже важливо, а також наших водійських прав", - заявив президент.

Нагадаємо, 5 квітня Володимир Зеленський прибув з візитом в Катар. Під час зустрічі українська делегація обговорила перспективи співробітництва у сферах енергетики, продовольчої безпеки, інфраструктури та військово-технічного співробітництва з представниками Катару.

Раніше в МЗС України говорили, що Катар розгляне низку інвестиційних проектів, які можуть бути реалізовані в Україні.

Також РБК-Україна писало, що в лютому цього року Україна підписала угоду про спільне визнання водійських прав з Об'єднаними Арабськими Еміратами.