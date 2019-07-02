Україна і Канада домовилися про постачання озброєння, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Торонто заявив про досягнення угоди щодо посилення військового співробітництва з Канадою. Про це передає РБК-Україна.

Під час брифінгу з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо український президент зазначив, що сторонами було прийнято принципове рішення про можливість постачання оборонної зброї та новітньої військової техніки.

"Ми зацікавлені в посиленні співпраці з Канадою у військовій сфері. Це стосується, зокрема, військово-тренувальної місії Unifer, яка діятиме в Україні до 2022 року. Це важливий внесок у зміцнення нашої обороноздатності", - наголосив Зеленський.

Зазначимо, в рамках місії Unifer українські військові отримують досвід від канадських колег починаючи з 2015 року. На сьогодні навчання пройшли понад 10 тис. військовослужбовців Збройних сил України.

Нагадаємо, минулого тижня сенат Конгресу Сполучених Штатів Америки схвалив проект військового бюджету, який передбачає надання Україні військової допомоги на 300 млн доларів.