Україна вивчить євроінтеграційний досвід Чорногорії

Сторони домовилися активізувати двостороннє співробітництво

На полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Петр Порошенко провел встречу с лидером Черногории Мило Джукановичем по интеграции в Европейский союз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Сообщается, что Порошенко поблагодарил за позицию Черногории по поддержке европейских санкций против России, стороны также обсудили вопросы двусторонних отношений, европейского сотрудничества и взаимодействия в международных организациях.

Кроме того, президенты согласились с необходимостью активизации диалога, а также обсудили перспективные сферы сотрудничества, в частности по изучению евроинтеграционного опыта Черногории, в том числе по адаптации национального законодательства к стандартам ЕС. Также сообщается, что Порошенко подтвердил приглашение Мило Джукановичу посетить Украину.

Напомним, ранее Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили введение "Азовского пакета" санкций против России.

Накануне Порошенко обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом вопросы сотрудничества Украины с альянсом на ближайший период.