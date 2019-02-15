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Порошенко обговорив із Столтенбергом співпрацю України та НАТО

Новини » Політика    15.02.2019 - 23:21
Порошенко обговорив із Столтенбергом співпрацю України та НАТО
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Петро Порошенко провів зустріч із Єнсом Столтенбергом

Президент України Петро Порошенко обговорив із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом питання співробітництва України з Північноатлантичним альянсом на найближчий період. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.

Так, зустріч відбулась у Мюнхені, і стала першою після затвердження Україною рішення про закріплення курсу на членство в ЄС і НАТО.

"Сьогоднішня зустріч з Генеральним секретарем була першою після підтримки Верховною Радою пропозицій Президента щодо змін у Конституції України в частині НАТО і ЄС. І уже в цих нових реаліях ми обговорили з Єнсом Столтенбергом, Генеральним секретарем НАТО, ті напрямки, які буде мати Україна у співпраці з НАТО на найближчі роки", - сказав Петро Порошенко.

Він зазначив, що обговорювались питання від кібербезпеки до потужностей оборонної зброї України.

"Йдеться про амбіції щодо плану дій щодо членства, йдеться про щорічні національні програми, йдеться про розвиток співпраці на двосторонньому рівні з підвищення безпеки по всіх напрямках – починаючи від кібербезпеки і завершуючи потужностями оборонної зброї України", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада в четвер, 7 лютого, прийняла зміни до Конституції, офіційно закріпивши в ній курс країни на членство в Євросоюзі й НАТО.

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