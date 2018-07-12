Експорт українських товарів в Ізраїль перевищив 223 млн доларів

Експорт за перші чотири місяці 2018 року склав 223,1 млн доларів

Експорт товарів в Ізраїль з України за перші чотири місяці 2018 року склав 223,1 млн доларів. Про це у Facebook повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торгова представниця України Наталія Микольська.

За її словами, експорт товарів в Ізраїль за перші чотири місяці 2018 року склав 223,1 млн доларів.

Нагадаємо, раніше вона повідомляла, що за чотири місяці 2018 року експорт товарів з України в країни ЄС становив 6,6 млрд доларів, збільшившись на 26,6%.

Зокрема, частка ЄС у загальному обсязі українського експорту становить 42,9%, а країни-члени співтовариства залишаються основними зовнішньоекономічними партнерами нашої країни.