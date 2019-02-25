Україна та Ізраїль обговорили зменшення кількості відмов туристам

Сторони домовилися про взаємодію для вирішення проблемних проблем під час перетину кордонів обох країн

Глава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Петр Цигикал и посол Израиля Джоэл Лион во время встречи 25 февраля договорились о системе взаимодействия для решения проблемных вопросов во время оформления граждан Израиля на въезд в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ГПСУ.

Отмечается, что в свою очередь Цигикал попросил посла Израиля поднять вопрос большого количества необоснованных отказов для граждан Украины в аэропорту Бен-Гурион.

Сообщается, что в прошлом году ГПСУ отказала в пересечении границы 84 гражданам Израиля в то же время, как Израиль - более 3,5 тысячам украинцам. В этом году количество отказов украинцам уже достигло более чем 500 случаев, тогда как пограничники Украины отказали чуть больше чем 100 гражданам Израиля.

"Эта тенденция еще более красноречива на фоне увеличение на 21% количества граждан Израиля, которые едут в Украину", - говорится в сообщении.

Глава ГПСУ подчеркнул, если возникают хотя бы по одному из пунктов малейшие сомнения - пограничник имеет право отказать в пересечении границы.

"Мы проводим биометрический контроль граждан-иностранцев, представителей из 70 стран миграционного риска, в том числе – граждан РФ. Израиля в этом списке нет, потому что это - дружественная нам страна", - сказал Цигикал.

РБК-Украина писало, что украинские пограничники на прошлой неделе ознакомили посла Израиля с требованиями законодательства Украины по пограничным вопросам, регламентирующих въезд на территорию Украины иностранцев.

Напомним, в течение недели возросло количество отказов въезда в Украину израильским туристам. Увеличение количества отказов израильским гражданам связано с большим количеством туристов, которые не имеют с собой достаточного количества средств, не могут подтвердить цель и программу своей поездки.